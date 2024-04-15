Служебная собака нашла наркотики у мужчины, который попытался ее погладить

Житель Франции погладил полицейскую собаку, которая обнаружила у него наркотики. Об этом сообщает Actu17.

10 апреля в центре города Амьен на севере страны проходила полицейская операция, в которой участвовали служебные животные. Один из прохожих увидел немецкую овчарку и решил погладить ее, вероятно, забыв о том, что при себе у него есть наркотики. По другой версии, мужчина не предполагал, что собака служит в отделе по борьбе с наркопреступлениями.

В итоге пес дал хозяевам понять, что у приблизившегося человека имеется при себе нечто запрещенное. Мужчину обыскали и нашли у него наркотики. В качестве наказания он был оштрафован на €150.

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