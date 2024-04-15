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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

РИА Новости: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Шарипзода обжаловал свой арест

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Последний выявленный к этому моменту фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммад Зоир Шарипзода обжаловал свой арест. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующая апелляционная жалоба поступила в суд. Мужчина является уроженцем Таджикистана, других сведений о нем нет.

До этого Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова — фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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