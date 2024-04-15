Бывшего украинского военкома обвинили в обогащении почти на 3,5 млн долларов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование в отношении бывшего военкома Одесской области, которого обвиняют в незаконном обогащении. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый вместе со своей семьей приобрел недвижимость за рубежом на сумму 190 млн гривен (более 4,8 млн долларов), а также люксовые автомобили.

Отмечается, что разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами бывшего военкома и членов его семьи составляет более 140 млн гривен (около 3,6 млн долларов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном обогащении.

14 апреля сообщалось, что в Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее мужа.

7 апреля сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации.

Ранее киевлян начали мобилизовывать в метро.