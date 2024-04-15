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Названо число подтопленных домов в РФ

МЧС: количество подтопленных паводком домов в России достигло 15,8 тысячи

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

В РФ паводком подтоплено свыше 15,8 тыс. домов. Об этом сообщает МЧС, передает РИА Новости.

Также частично или полностью затоплены почти 28 тыс. приусадебных участков, 111 мостов и 84 автомобильные дороги на территории 33 регионов РФ.

Самая сложная ситуация сложилась в Приволжском и Уральском федеральных округах.

До этого власти Кургана сообщили о повышении уровня воды в Тоболе.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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