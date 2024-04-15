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Украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Харькова

«Общественное. Новости»: в пригороде Харькова произошел взрыв

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Звуки взрыва были слышны на севере Харькова. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Предположительно, он произошел в пригороде.

По информации официального ресурса для оповещения, в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, сейчас действует воздушная тревога.

12 апреля на всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропало электричество. Местные власти связали это с обстрелами критической инфраструктуры соседней Николаевской области.

11 апреля координатор пророссийского подполья в регионах Украины Сергей Лебедев сообщил, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что по складу ВСУ в районе Краснополья был нанесен удар.

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