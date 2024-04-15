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Петербуржца похитили из-за неисправного смартфона

В Петербурге юношу похитили из-за неисправного смартфона

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Depositphotos

В Петербурге двое мужчин и девушка похитили 18-летнего юношу из-за неисправного смартфона. Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел на улице Передовиков. Юношу затолкали в черный автомобиль и увезли на парковку строительного гипермаркета на Уральской улице. О произошедшем в полицию сообщил приятель похищенного.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в черном автомобиле четверых человек. Среди них оказался похищенный, двое мужчин и молодая девушка.

Позже выяснилось, что похитители юноши до этого купили у него и его приятеля неисправный смартфон. Злоумышленники угрожали молодому человеку похожим на пистолет предметом, пытаясь выяснить местоположение друга.

По данным «78.ru», старшему из похитителей 27 лет и ранее он был судим за побои, а также другие преступления. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тюменской области мужчина пытался похитить мальчика и затащить его в кусты.

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