Россиянам объяснили, как подготовиться к собеседованию

Соискателям в ходе подготовки к собеседованию важно найти больше информации о компании, посмотреть ее миссию и узнать, какой сотрудник требуется. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

«Если человек не готовится, не изучает информацию и ему все равно, куда прийти, это означает, что такой соискатель вообще не имеет какой-то цели в карьере. Это красный флаг для работодателя», – отметила эксперт.

Кроме того, она рекомендует подготовить рассказ о себе, чтобы не впасть в ступор после просьбы рассказать о своих достижениях. Лоикова подчеркнула, что у кандидата будет только один шанс на то, чтобы показать себя и получить работу в данной компании.

«В случае провала второго шанса у вас уже не будет, даже если в компании появится другая позиция. Потому что, как правило, рекрутеры ведут базы и делают пометки о кандидатах», — предупредила HR-специалист.

В начале марта Зулия Лоикова говорила, что спортивный костюм, футболка, короткое платье или мини-юбка являются неподходящими для собеседования предметами одежды. Она подчеркнула, что одежда создает неисправимое первое впечатление о кандидате. По ее словам, для собеседования в формате интервью лучше всего подойдет аккуратная и выглаженная одежда.

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