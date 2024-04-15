В Петербурге подростка обвинили в изнасиловании юноши с умственной отсталостью

В Ломоносовском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства сексуального насилия над 16-летним подростком с умственной отсталостью. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась мать 16-летнего подростка, женщина сообщила, что ее сын вернулся с прогулки, она стала расспрашивать мальчика, как он провел время. Подросток рассказал, что одноклассник завел его в подъезд жилого дома и надругался, по признанию юноши, приятель насиловал его с 2022 года.

Известно, что пострадавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «умственная отсталость». Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

В Челябинске по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки-подростка задержан 23-летний приезжий. Водитель такси, который приехал в Россию на заработки из стран ближнего зарубежья, надругался над 17-летней несовершеннолетней. Подозреваемого по горячим следам задержали полицейские, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее сантехника из Петербурга обвинили в изнасиловании семилетней падчерицы.