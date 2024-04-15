В Ингушетии пьяный мужчина обстрелял из ружья машину с ребенком

В ингушском селе Инарки пьяный местный житель поссорился с приятелем и обстрелял из ружья его машину, в которой находился ребенок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в селе Инарки 13 апреля. Двое сельчан выпивали на приусадебном участке. В какой-то момент между нетрезвыми мужчинами возникла ссора. Хозяин дома схватил ружье «Сайга-12» и открыл огонь по автомобилю приятеля.

Оказалось, что на заднем сиденье машины сидел племянник гостя. 13-летний мальчик получил ранение в живот, его доставили в больницу, несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. Стрелявший сам сдался полицейским, мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, ему может грозить до 20 лет колонии.

В Екатеринбурге мужчины устроили драку со стрельбой около детского сада. В больнице оказался уроженец Киргизии, в отношении второго участника конфликта могут возбудить уголовное дело по статье о разбое. Оба участника перестрелки являются отцами детей и оба ждали младших членов семьи, пока те находились в учреждении. Во время ожидания между ними произошла ссора, которая переросла в конфликт с применением силы.

Ранее трехлетний мальчик нашел пистолет отца и выстрелил себе в грудь.