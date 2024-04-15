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В Уралгидрометцентре рассказали, когда ждать затопления прибрежных районов Кургана

Уралгидрометцентр: вода может достичь опасного уровня в Кургане 15-18 апреля

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Превышение уровнем воды опасных отметок и затопление прибрежных территорий в Кургане прогнозируется с 15 по 18 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уралгидрометцентр.

«15-18 апреля в р. Тобол у г. Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Отмечается, что возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок в 700 см и до опасных отметок в 850 см, а также затопление прибрежных территорий в речной пойме, затопление озер, притоков и стариц.

До этого в администрации Кургана сообщали, что уровень воды в реке Тобол вблизи города поднялся за два часа на 15 см и достиг 646 см.

14 апреля курганский губернатор Вадим Шумков говорил, что часть местных жителей отказываются эвакуироваться из подтопляемой зоны.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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