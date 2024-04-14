В Днепре произошел взрыв во время воздушной тревоги

Вечером 14 апреля стало известно, что на Украине в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) зафиксировали мощный взрыв. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«Взрыв в Днепре», — отметили в публикации, не уточнив подробностей происшедшего.

В настоящее время в Днепропетровской области звучит сирена воздушной тревоги.

До этого стало известно, что в Одессе на Украине произошли взрывы. Кроме того, украинское издание «Страна.ua» написало о взрыве в Харькове.

Накануне на Украине увидели «поворотный момент» в СВО из-за новой тактики РФ. По мнению директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко, эта стратегия представляет собой массированные ракетные удары по конкретным целям.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.