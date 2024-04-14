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Билеты из Иордании и Израиля в РФ подорожали в разы

Tourdom: билеты из Иордании и Израиля в РФ подорожали в 2-3 раза

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Билеты из Иордании и Израиля в Россию на 14 и 15 апреля подорожали в 2-3 раза на фоне атаки Ирана. Об этом пишет Tourdom.

Дешевле всего долететь из тель-авивского аэропорта Бен-Гурион в Москву можно с одной пересадкой в Сочи за 58 тыс. руб. При этом в мае-июне билеты в Тель-Авив и обратно предлагаются за 30–35 тыс. руб. в одну сторону.

До этого Израиль открыл воздушное пространство для авиации после завершения иранской атаки.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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