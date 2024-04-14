Воздушное пространство Израиля открыто для авиации

Власти Израиля открыли воздушное пространство для авиации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию аэропортов еврейского государства.

«Воздушное пространство Израиля вновь открыто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиасообщение в Израиле действует с 4:30 GMT (7:30 мск).

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские военные контролируют все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность.

Также глава министерства обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым государствам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.