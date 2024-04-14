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Украинцам не рекомендовали в этом году замораживать фрукты и овощи

Украина лишилась гидрогенерации, которой могло хватить на 18-20 месяцев

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Телеграм-канал «Baza»

Украина потеряла мощности гидрогенерации, которой могло бы хватить на 18-20 месяцев. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, страну ожидает сложный период.

«Мы потеряли большую часть генерации, некоторую часть большой гидрогенерации на 18-20 месяцев, некоторые части системы будут восстановлены быстрее. Что касается угольной генерации, она очень пострадала, сейчас идет анализ, что повреждено, что можно будет вернуть к зимнему сезону», — заявил Харченко.

Он также не рекомендовал украинцам в этом году замораживать фрукты и овощи, если холодильник не оснащен генератором или аккумулятором. «Нет никаких гарантий, что продукты выживут», — подчеркнул Харченко.

11 апреля российская армия в ответ на украинские атаки на объекты нефтегазовой отрасли и энергетики ударила по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате полностью разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная станция в Киевской области. «Центрэнерго» потеряло 100% генерации.

14 апреля энергетическая инфраструктура Харьковской области получила повреждения после недавних взрывов в регионе.

Ранее на Украине задумались о введении почасовых графиков отключения света.

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