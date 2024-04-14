Житель Владимира объяснил, почему бросил коктейли Молотова в здание правительства

Мужчина, которого подозревают в попытке поджечь здание правительства Владимирской области, заявил, что его действия спровоцировали мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летнего жителя Владимира якобы развели на деньги по телефону, но обещали все вернуть, если он сумеет поджечь здание областного правительства.

Днем 13 апреля у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорили о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позднее стало известно, что это мужчина начал кидать коктейли Молотова в фасад здания.

Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль Hyundai Creta начальницы управления по профилактике коррупционных правонарушений Инны Дыровой. Еще один коктейль Молотова мужчина метнул под Toyota Camry вице-губернатора Константина Баранова, в которой находился водитель, успевший отъехать.

МВД России возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев допустил украинское участие в попытке поджога здания правительства.