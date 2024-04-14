В Госдуме РФ рассказали о жалобах граждан на электросамокатчиков

Компании, предоставляющие гражданам услуги проката электросамокатов, должны нести ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД) наряду со своими клиентами. Об этом в личном Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Парламентарий отметил, что недавно в стране открылся сезон проката электросамокатов. На этом фоне в нижнюю палату парламента начали поступать многочисленные жалобы на людей, совершающих опасные маневры на дорогах и тротуарах.

«Нарушители правил дорожного движения (ПДД) значительно превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде», — пояснил законодатель.

Он добавил, что сейчас в Москве и ряде других городов фиксируется двукратный рост числа аварий с участием электросамокатов.

В то же время Володин обратил внимание, что с 1 марта 2023 года на территории РФ действуют специальные правила для данного вида транспорта. Однако, по словам спикера, их нарушение не ведет к привлечению лихачей к ответственности.

Из-за этого руководства регионов попросили внести изменения в КоАП РФ и тем самым обезопасить граждан. Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что вместе с нарушителями ответственность должны нести и сами компании.

«У них сегодня есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД», — добавил Володин, поинтересовавшись мнением подписчиков по этому поводу.

Ранее в РФ предложили запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами.