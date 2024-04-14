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Агрессивный бобр напугал хозяев частного дома и напал на их собаку

В Тульской области бобр устроил переполох на приусадебном участке

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Телеграм-канал «МЧС России»

В поселке Дубна Тульской области бобр пробрался на приусадебный участок, напугал людей и напал на собаку. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Дубна. Владельцы приусадебного участка услышали лай собаки и обнаружили у себя во дворе бобра. Животное напало на пса и загнало испуганных хозяев в дом.

На место прибыли спасатели МЧС, с помощью сачка им удалось отловить агрессивного незваного гостя и в сетчатом мешке отвезти его к месту обитания на реку.

Похожий случай произошел в США, полицейским Вашингтона пришлось «взять под стражу» бобра, который блокировал движение транспорта на дороге. Животное было доставлено в центр охраны рыбы и дикой природы для дальнейшего обследования. Местный шериф добавил, что ведутся поиски второго бобра, которого также заметили на дороге автомобилисты.

Ранее обезьяна искусала школьницу на базе отдыха в Ленобласти.

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