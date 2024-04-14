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На Украине сотрудники военкомата избили женщину, которая пришла за супругом

«Телеграф»: пришедшую за мужем женщину избили в военкомате в Хмельницкой области

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Violeta Santos Moura/Reuters

В Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) избили женщину, которая пришла выяснить, на каком основании удерживают ее мужа. Об этом сообщает «Телеграф».

«В общественной организации «Доста Украина» рассказали об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают супруга, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у женщины также отобрали телефон, выгнали из помещения, толкнули, она упала и ударилась головой об асфальт.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации.

7 апреля сотрудники военкомата в Одесской области избили 14-летнего подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать.

До этого сообщалось, что правительство Украины предложило наказывать лишением свободы за отказ от прохождения медицинского осмотра в территориальных центрах комплектования.

Ранее в США рассказали о тысячах плывущих с Украины в Румынию уклонистов.

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