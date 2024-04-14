Шумков: уровень реки Тобол растет, вода пошла на Курган

Уровень воды в реке Тобол в последние два часа растет по 20 см, она вышла из берегов и идет на Курган. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см и составляет уже почти 5 метров. <...> Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — написал глава региона.

По словам Шумкова, в ближайшее время уровень воды будет только расти и власти будут вынуждены превентивно отключить свет и газ, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Губернатор попросил жителей Кургана, чьи дома находятся под угрозой затопления, эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР).

По состоянию на 12 апреля, власти Курганской области эвакуировали более 7 тыс. человек из-за паводка. В регионе развернуты пункты, готовые к приему граждан, эвакуированных из-за риска подтопления. Всего подготовлено 99 ПВР общей вместимостью 25 287 человек.

Ранее Шумков заявил о работах на семи дамбах в регионе.