Более тысячи домов освободились от паводковой воды в Оренбуржье за сутки

Более 1,4 тыс. домов освободились за сутки от паводковой воды в Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«За текущие сутки освободились от воды 1 401 жилой дом и 1 203 приусадебных участка в семи населенных пунктах», — сообщили в администрации.

На данный момент на территории 18 муниципальных образований подтоплены 18 669 приусадебных участков и 11 665 домов, из них 132 многоквартирных.

До этого губернатор региона Денис Паслер сообщил, что в Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка.

Глава региона охарактеризовал ситуацию в столице региона как непростую, а в Орске — как стабильную, там начинает уходить вода, запускаются ремонтные и уборочные работы, запланирована санитарная обработка.

До этого в сети опубликовали панораму подтопленного Оренбурга с высоты птичьего полета.

Ранее жители Оренбурга спасли дрейфовавшую на доске кошку.