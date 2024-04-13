Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более тысячи домов освободились от паводковой воды в Оренбуржье за сутки

Более 1,4 тыс. домов освободились от паводковой воды в Оренбуржье за сутки

close
100%
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Более 1,4 тыс. домов освободились за сутки от паводковой воды в Оренбургской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«За текущие сутки освободились от воды 1 401 жилой дом и 1 203 приусадебных участка в семи населенных пунктах», — сообщили в администрации.

На данный момент на территории 18 муниципальных образований подтоплены 18 669 приусадебных участков и 11 665 домов, из них 132 многоквартирных.

До этого губернатор региона Денис Паслер сообщил, что в Оренбурге зафиксирован максимальный пик паводка.

Глава региона охарактеризовал ситуацию в столице региона как непростую, а в Орске — как стабильную, там начинает уходить вода, запускаются ремонтные и уборочные работы, запланирована санитарная обработка.

До этого в сети опубликовали панораму подтопленного Оренбурга с высоты птичьего полета.

Ранее жители Оренбурга спасли дрейфовавшую на доске кошку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами