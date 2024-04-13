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В Орске начали выплачивать деньги пострадавшим в ходе паводка

«Известия»: В Орске людям начали приходить первые материальные выплаты

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В Орске пострадавшим в ходе паводка начали приходить первые материальные выплаты. Об этом пишут «Известия».

Часть пострадавших уже получили по 20 тысяч рублей.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске за сутки 2295 домов подключили к электроэнергии, еще 2478 к газу. Также по его словам, на территориях пострадавшего от паводка Орска по мере схода воды продолжаются работы по подключению к коммунальным сетям жилых домов и социальных объектов.

Паслер также сообщал, что уровень паводка в Орске снижается.

Вечером 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. До этого в поселке Первомайском на окраине Орска в зоне подтопления оказались уже несколько улиц, сообщил «Газете.Ru» местный житель Владимир и предоставил видео, снятое у его дома.

Ранее власти рассказали об уровне воды в реке Урал у Орска.

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