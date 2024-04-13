На улице Уральской в Оренбурге эвакуируют жителей ЖК «Дубки»

В Оренбурге продолжается эвакуация жителей жилого комплекса «Дубки», расположенного на Уральской улице, накануне его начала заливать вода. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«Оренбуржцы вместе с детьми и домашними животными начали покидать многоквартирные дома самостоятельно», — указывается в публикации.

Согласно данным администрации, на месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и минздрава. Граждан эвакуируют с применением плавсредств и спецтранспорта.

По словам местных жителей, продолжающих оставаться на территории жилого комплекса, предыдущая ночь прошла спокойно.

«Детей вывезли еще вчера, сами уезжаем сегодня, понимаем, что это для нашей же безопасности», — рассказали очевидцы.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.