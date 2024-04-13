Житель Оренбурга сыграл на пианино в затопленном доме

Житель Оренбурга Даниил сыграл на пианино посреди затопленного дома. Видеозапись опубликовал Telegram-канале Baza.

Житель поселка имени Куйбышева Даниил исполняет венгерский «Чардаш» и стоит при этом по колено в воде. Подвал в его доме затопило, как и весь город. Уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров. Власти области призывают людей эвакуироваться из подтопленных районов.

До этого администрация Оренбурга сообщила, что в четырехэтажном доме в Оренбурге после подтопления обрушилась пристройка спуска в подвал, жителей эвакуируют.

Также в Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк». В 12 домах из-за затопления котельной «Трикотажная фабрика» прекратилась подача тепла и горячей воды.

13 апреля ТАСС со ссылкой на местные власти сообщал, что в Оренбургской области за сутки освободилось от воды 1645 жилых домов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.