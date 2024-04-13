Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение произошло в Тибете

FDSN: землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете

close
100%
Shutterstock

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте.

Подземный толчок был зафиксирован в 13:44 13 апреля (8:44 мск) в округе Нгари. Уточняется, что эпицентр сейсмического явления находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

10 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7.

7 апреля на юге Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал. Очаг залегал на глубине 24 километров.

4 апреля 4 апреля в землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами