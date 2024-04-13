Землетрясение произошло в Тибете

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил китайский сейсмологический центр на своем сайте.

Подземный толчок был зафиксирован в 13:44 13 апреля (8:44 мск) в округе Нгари. Уточняется, что эпицентр сейсмического явления находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

10 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7.

7 апреля на юге Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал. Очаг залегал на глубине 24 километров.

4 апреля 4 апреля в землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение.