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Сообщение о бомбе стало причиной экстренной посадки самолета Turkish Airlines

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Румынии из-за сообщения о бомбе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Бухаресте из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает издание Hava Sosyal Medya.

В публикации уточнили, что происшествия зафиксировали на рейсе TK1766 Варшава-Стамбул. Экипажу поступило сообщение о бомбе на борту.

В аэропорту лайнер встретили аварийные бригады и приступили к досмотру. Пассажиров отправили в терминал воздушной гавани.

До этого самолет Red Wings вылетел из Москвы после сообщения о бомбе. В пресс-службе сообщили, что сразу после поступления сообщения авиакомпания и аэропорт организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа.

До этого сообщалось, что пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.

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