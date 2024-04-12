В Кургане прогнозируют паводок через четыре дня

В Курган придут паводковые воды через четыре дня, но город должен быть защищен. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в эфире «России-24».

«Принципиально важно защитить город Курган, там мы ожидаем воду где-то через четыре дня», – сказал Якушев.

Он отметил, что несколько населенных пунктов Курганской области, которые находятся в сельхоззоне, подвергнуты подтоплению, там идет серьезная работа, которой заняты органы местного самоуправления, связанные с эвакуацией людей.

12 апреля сообщалось, что более 7,1 тысячи человек было эвакуировано в Курганской области из-за опасности наводнения.

До этого глава Курганской области Вадим Шумков отметил, что более 300 жителей региона подали заявления на материальную помощь для пострадавших от половодья.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.