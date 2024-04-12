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Названо число эвакуированных жителей Курганской области из-за наводнения

Власти Курганской области: более 7 тысяч человек эвакуированы из-за паводка

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МЧС РФ по Курганской области

Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы в Курганской области из-за опасности наводнения. Об этом сообщило правительство региона.

Как рассказали чиновники, к 12:00 (10:00 мск) 12 апреля в 27 пунктах временного размещения находятся 885 человек, в том числе 231 ребенок. Остальные эвакуированные уехали к родственникам.

Там указали, что сейчас в регионе развернуты пункты, готовые к приему граждан, эвакуированных из риска подтопления. Всего подготовлено 99 пунктов временного размещения общей вместимостью 25 287 человек.

12 апреля спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб из Приамурья в Курганскую область.

До этого глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 300 жителей региона подали заявления на единовременную материальную помощь для пострадавших от паводка.

Ранее уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 см.

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