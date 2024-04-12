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Экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей

Суд арестовал экс-директора проекта «Гостех» Демченко

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко по делу о хищении более 20 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Ксения Панова огласила постановление об удовлетворении ходатайства следствия по избранию в отношении Демченко меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2024 года.

Ожидается, что защита обжалует арест экс-директора «Гостеха».

До этого ТАСС сообщало, что следователи задержали Демченко в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

На единой цифровой платформе «Гостех» компании «Цифрум» с 2020 года создаются государственные информационные системы (ГИС). Специалисты в области информационных технологий позиционируют «Гостех» как облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и госмаркетом.

До этого Таганский районный суд Москвы на два месяца пролонгировал срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову. Его арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн рублей.

Ранее россиянка незаконно получила детские пособия на сотни тысяч рублей.

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