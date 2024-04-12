Украинцев призвали готовиться к массовым отключениям света

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко призвал украинцев готовиться к возможным блэкаутам. Его цитирует Telegram-канал «Политика страны».

На вопрос журналиста, могут ли начаться массовые отключения света уже весной и летом, он отметил, что необходимо быть готовыми «к любому сценарию», так как Россия возобновила атаки на энергетику.

«Меня спрашивали, покупать ли генераторы, нужны ли пауэрбанки. Я всегда говорил, когда министр говорит: «Все покупаем генераторы», то это немножко пугает. На самом деле я хочу повториться, что я тогда говорил: да, покупайте, готовьтесь. Однако мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они не понадобились», — сказал Галущенко.

До этого сообщалось, что графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины после уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС).

11 апреля агентство ТАСС, ссылаясь на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, заявило, что по Трипольской ТЭС под Киевом был нанесен удар. Данная ТЭС является одной из крупнейших на Украине.

Ранее на Украине заявили об атаке на два хранилища с газом.