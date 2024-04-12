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Жалобы россиянок на аммиачные квартиры не приняли во внимание

В Петербурге жалобы жительниц на аммиачные квартиры посчитали необоснованными

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В Санкт-Петербурге местные две местные жительницы направили в суд претензии к центру доступного жилья (ЦДЖ), которые связаны, как утверждают заявительницы с превышением концентрации в жилье на улице Красноармейской опасных веществ. Эксперты ЦДЖ посчитали претензии квартиранток необоснованными. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Согласно данным компании «Аргументъ», у которой ЦДЖ заказывал экспертизу, содержание аммиака не превышает предельно допустимые значения. Эксперты утверждают, что замеры, предоставленные хозяйками делались однократно, а выводы о превышении показателей можно делать только на основе мониторинга ситуации.

«Результаты таких замеров следует считать максимальной разовой концентрацией загрязняющих веществ, для которых в санитарных нормах указаны гораздо более высокие предельно допустимые значения», — говорится в отчете специалистов, который есть в распоряжении издания.

Исследование проб воздуха в квартирах, которое женщины заказывали в Центре гигиены и эпидемиологии в городе Санкт–Петербурге и Ленинградской области, показало, что содержание аммиака в жилье превышено в 1,5 раза, формальдегида — почти в 5 раз, свинца — в 400 раз.

Основываясь на результатах экспертизы, оплаченной ЦДЖ, гендиректор компании посчитал претензии женщин необоснованными. Также в компании заявили, что в протоколе лабораторных исследований не было информации о максимальных показателях концентрации веществ, а причиной загрязнения могла стать новая мебель.

Одна из заявительниц обратилась за медицинской помощью и врачи поставили ей саркоидоз легких — женщина требует от застройщика 600 млн рублей компенсации морального вреда. Вторая петербурженка просит удовлетворить ее иск на 50 млн рублей.

Ранее в Уфе сиделка похитила 1,5 млн рублей у пенсионерки и переписала ее квартиру на своего сына.

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