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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Минобороны России: над Белгородской областью силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

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Shutterstock

Над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны Украины в Telegram-канале.

«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

12 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над регионом.

До этого сообщалось, что средства ПВО в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских БПЛА над регионами России.

Регионы Российской Федерации регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В связи с этим министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Ранее средства ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью.

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