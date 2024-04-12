Полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов

В Подмосковье полицейские обнаружили в частном доме 47 нелегальных мигрантов из стран Африки и Центральной Азии. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в Пушкине. Полицейские в ходе рейда обнаружили в частном доме на Центральной улице 47 нелегальных мигрантов и составили на них протоколы за нарушение режима пребывания на территории России.

На каждого нелегально пребывающего в стране иностранца наложили штраф в пять тысяч рублей. Их выдворят за пределы России.

«Полицейскими в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление организатора незаконной миграции», — отметили в «МВД медиа».

До этого стало известно, что после рейдов в Москве депортируют более 800 мигрантов. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства к ответственности привлекли 502 работодателя. Полицейские также обнаружили 22 лица, находящихся в розыске.

Ранее незаконный канал миграции ликвидировали в Брянской и Смоленской областях.