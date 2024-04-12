В «Мосгазе» опровергли версию со взрывом газа в Западном Дегунино

В «Мосгазе» опровергли версию, что причиной взрыва в московском Западном Дегунино мог стать сетевой газ. Об этом сообщает msk1.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там указали, что заявка в «Мосгаз» поступила по каналам экстренной связи в 12:31 мск. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место происшествия. Там была проведена экспертиза, по итогам которой выяснилось, что система газоснабжения работает в штатном режиме.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. Соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало. Впоследствии появилась версия, что инцидент мог произойти из-за подрыва подземной газовой трубы.

Позднее Telegram-канал 112 писал, что на владельца внедорожника Toyota Land Cruiser Pradо около года назад планировалось покушение.

Ранее в сети опубликовали кадры, на которых пострадавшего от взрыва водителя Toyota загружают в «скорую» в Москве.