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В Оренбурге зафиксировали новый подъем уровня воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга увеличился до 1 147 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга достиг отметки в 1 147 см. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

В материале отмечается, что в настоящее время в населенном пункте объявлена массовая эвакуация населения. По данным властей, за последние два часа уровень воды в соответствующей части реки Урал поднялся на четыре сантиметра.

«На 14:00 (12:00 мск) уровень Урала у Оренбурга составил 1 147 см. В городе работает система оповещения. Оренбуржцам необходимо взять вещи первой необходимости, лекарства и документы и немедленно покинуть дома», — говорится в заявлении.

До этого заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что 12 апреля в городе ожидается пик весеннего паводка. По его словам, к концу недели ситуация должна стабилизироваться.

На тот момент уровень воды в реке Урал в районе населенного пункта составлял 1 120 см. Комментируя ситуацию, Кудинов выразил сожаление в связи с продолжающимся распространением воды в административном центре региона.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1 092 см. Позже ситуация осложнилась еще больше, так как этот показатель увеличился на 17 см и продолжил расти.

Ранее министерство здравоохранения РФ раскрыло число жителей Оренбургской области, госпитализированных из-за паводка.

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