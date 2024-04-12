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Ретейлеры объяснили, к чему приведет запрет параллельного импорта

Эксперт по ретейлу Лебедев: запрет параллельного импорта вызовет скачок цен

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

В России призвали ввести запрет на параллельный импорт электроники. Однако такой шаг приведет к резкому снижению конкуренции, что спровоцирует рост цен, предупредил эксперт в области ретейла Александр Лебедев в беседе с телеканалом «360».

Экономика основывается на борьбе производителей за внимание потребителей, это формирует здоровую среду на рынке, подчеркнул специалист.

«Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок — в том числе и такими малорыночными способами», — объяснил Лебедев.

Он также отметил, что выбор российских покупателей в пользу зарубежных товаров легко объяснить – это говорит о том, что это более качественная продукция, которая имеет стабильно высокий спрос. Вместо запрета на ввоз электроники, российским производителя следовало бы улучшить качество своего товара, чтобы иметь возможность конкурировать с импортной техникой, заключил эксперт ретейла.

Напомним, консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) направил письмо в Минцифры с призывом исключить из перечня товаров для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. В ведомстве пообещали рассмотреть предложение.

Минпромторг ранее предложил повысить таможенные пошлины на импортную электронику.

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