Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве взорвалась машина

В Москве в районе Западное Дегунино произошел взрыв машины

close
100%
Shutterstock

В Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль. Об этом сообщил телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения.

До этого сообщалось, что самолет, который должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался из-за звонка с сообщением о бомбе на борту, вылетел в 18:10 по московскому времени. В пресс-службе сообщили, что сразу после поступления сообщения авиакомпания и аэропорт организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа.

Также сообщалось, что пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

На сайте аэропорта указано, что по расписанию лайнер Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Тель-Авив в 15:50.

Ранее ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами