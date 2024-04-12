В Москве взорвалась машина

В Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль. Об этом сообщил телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения.

До этого сообщалось, что самолет, который должен был вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался из-за звонка с сообщением о бомбе на борту, вылетел в 18:10 по московскому времени. В пресс-службе сообщили, что сразу после поступления сообщения авиакомпания и аэропорт организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа.

Также сообщалось, что пассажиров самолета авиакомпании Red Wings эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.

На сайте аэропорта указано, что по расписанию лайнер Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Тель-Авив в 15:50.

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