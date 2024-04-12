Москвичей попросили быть внимательнее на улице из-за непогоды

В Москве синоптики прогнозируют в течение дня 12 апреля дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства российской столицы.

В связи с прогнозируемой непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, а также префектур административных округов.

Специалисты принимают меры для защиты от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий.

При этом функционирование систем жизнеобеспечения в Москве находится под особым контролем, а электросетевым организациям поручили привести источники аварийного питания в состояние готовности.

Власти Москвы призвали жителей города быть внимательнее на улице во время ухудшения погодных условий, не укрываться под деревьями и не парковать свои транспортные средства вблизи них.

В свою очередь, в столичном Департаменте торговли и услуг попросили все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, укрепить конструкции, закрыть зонты и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.

11 апреля заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что в Москве в ближайшие несколько дней изменится погода – станет заметно холоднее и пасмурнее.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, почему в Москве не стоит ждать теплой погоды на выходных.