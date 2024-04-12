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В Тюменской области ожидают выход из русла реки Ишим

Губернатор Моор: в Тюменской области ожидают 12 апреля выход из русла реки Ишим

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире «Первого канала» заявил, что река Ишим выйдет из русла в Казанском районе региона уже в пятницу, 12 апреля.

«На Тоболе чуть медленнее (вода прибывает. — «Газета.Ru»), на Ишиме динамика более динамичная. На посту «Ильинка», который граничит с республикой Казахстан, за прошлые сутки плюс 112 см», — заявил он.

По его словам, за последние четыре часа вода прибыла еще на 24 см.

«Ишим, судя по всему, уже сегодня в Казанском муниципальном районе выйдет на пойму», — сказал он.

При этом, по словам Моора, «до опасных явлений» еще есть запас практически два метра.

Как отмечает РИА Новости, Моор подчеркнул, что пик паводка в Тюменской области ожидается с 23 по 25 апреля.

Накануне Моор заявил, что дамбы, защищающие крупные населенные пункты в Тюменской области, могут прорваться из-за паводка. По словам главы области, в зону возможного затопления попадает 51 населенный пункт, местных жителей уже проинформировали о необходимости эвакуации.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.

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