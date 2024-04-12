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Власти раскрыли объем выплат пострадавшим от паводков в Оренбургской области

Балыкин: пострадавшим от паводка в Оренбуржье уже выплатили более 69 млн руб.

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение о назначении выплат пострадавшим от паводка в Оренбургской области приняли по 4,4 тыс. заявлений, выплачено 69,2 млн руб. Об этом заявил первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин во время сессии заксобрания региона, передает ТАСС.

«Решение о назначении выплат принято по 4 440 заявлениям, деньги зачислены на счета 3 463 человек на общую сумму 69 млн 250 тыс. руб», — отметил он.

12 апреля первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов заявил, что уровень воды в реке Урал в районе города вырос до 1120 см.

11 апреля уровень воды в реке Урал около Оренбурга обновил исторический максимум, достигнув отметки в 1092 см. Позже данный показатель вновь увеличился, составив 1109 см.

Утром 12 апреля районная администрация сообщила, что по состоянию на 4:00 по местному времени (2:00 мск) уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга вырос до 1115 см. Всего за четыре часа соответствующий показатель увеличился на 12 см.

Позже заместитель главы города предупредил, что 12 апреля в Оренбурге ожидается пик паводка. Как сказал Кудинов, после этого ситуация должна стабилизироваться. Как следует из прогнозов, с 14 апреля уровень воды в соответствующей части реки Урал начнет снижаться.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ назвали число жителей Оренбургской области, госпитализированных из-за паводка.

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