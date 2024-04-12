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Легойда оценил слова главы МВД Эстонии о «террористической деятельности» РПЦ

Легойда назвал абсурдом слова главы МВД Эстонии о деятельности РПЦ

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о «террористической деятельности» РПЦ является театром абсурда. Так прокомментировал его председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

По его словам, заявление министра внутренних дел Эстонии возвращает эту страну в темные времена религиозных войн и охоты на ведьм.

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью», — подчеркнул Легойда.

Он отметил, что на территории республики действует Эстонская Православная Церковь, которая имеет духовную связь с верующими в России и ведет законопослушную деятельность.

Он подчеркнул, что данное заявление главы МВД Эстонии – театр абсурда.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее в РПЦ назвали «плевком в душу» запрет на въезд в Эстонию патриарху Кириллу.

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