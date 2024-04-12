Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде девушки сбежали от родителей после того, как им запретили курить вейп

В Калининграде подростки ушли из дома из-за запрета родителей на курение вейпа

close
100%
Shutterstock

Конфликт между подростками и родителями в Калининграде закончился уходом школьниц из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам родителей, они не раз обращали внимание на то, что 14-летние дочери курят электронные сигареты. Спустя несколько подобных инцидентов, родители решили обсудить происходящее с девушками. Разговор о вреде курения закончился тем, что школьницы заперлись в своей комнате.

В тот же день вечером подростки ушли из дома. В комнате они оставили записку, что вернутся только если семья будет жить по их правилам.

Спустя несколько часов после побега дочерей, родители обратились в правоохранительные органы. Сотрудники МВД и кинологи отправились на поиски, но собаки потеряли след.

До этого в Петербурге ученица четвертого класса коррекционной школы решила сбежать из дома. В момент инцидента в квартире находился знакомый матери девочки. Несмотря на это, школьница вышла из квартиры через окно. В результате она попала в больницу с переломом.

Ранее в Москве ушедшую из дома девочку нашли без сознания рядом с мусорником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами