В Калининграде девушки сбежали от родителей после того, как им запретили курить вейп

Конфликт между подростками и родителями в Калининграде закончился уходом школьниц из дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам родителей, они не раз обращали внимание на то, что 14-летние дочери курят электронные сигареты. Спустя несколько подобных инцидентов, родители решили обсудить происходящее с девушками. Разговор о вреде курения закончился тем, что школьницы заперлись в своей комнате.

В тот же день вечером подростки ушли из дома. В комнате они оставили записку, что вернутся только если семья будет жить по их правилам.

Спустя несколько часов после побега дочерей, родители обратились в правоохранительные органы. Сотрудники МВД и кинологи отправились на поиски, но собаки потеряли след.

До этого в Петербурге ученица четвертого класса коррекционной школы решила сбежать из дома. В момент инцидента в квартире находился знакомый матери девочки. Несмотря на это, школьница вышла из квартиры через окно. В результате она попала в больницу с переломом.

Ранее в Москве ушедшую из дома девочку нашли без сознания рядом с мусорником.