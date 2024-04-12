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В Ленобласти мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу после выпадения из окна

В Ленобласти годовалый ребенок выпал из окна

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Shutterstock

В Ленобласти годовалый ребенок попал в больницу после того, как выпал из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Буграх, на Шоссейной улице. По данным источника, мальчик облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна многоэтажного дома. Все это произошло по недосмотру родителей. Где они находились в этот момент, не уточняется.

Ребенка госпитализировали в местную больницу с многочисленными травмами. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, организована проверка.

До этого в Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома по недосмотру родителей. После падения с четвертого этажа ребенок оказался в больнице, его мать скрылась с места инцидента. Известно, что она была судима за хранение наркотиков.

Ранее в Москве девушка выпала из окна десятого этажа и выжила.

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