Блогер Шабутдинов пробудет под стражей до 16 июня

Таганский районный суд Москвы на два месяца пролонгировал срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.

«Продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок два месяца», — указывается в судебном постановлении.

Таким образом, фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) пробудет под стражей до 16 июня.

Согласно информации суда, продлить арест было решено в связи с тем, что предварительное расследование все еще продолжается.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», эго место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее сообщалось, что сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО.