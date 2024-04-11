Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Шабутдинов пробудет под стражей до 16 июня

Суд в Москве продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову до 16 июня

Таганский районный суд Москвы на два месяца пролонгировал срок ареста блогеру и коучу Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в официальном Telegram-канале.

«Продлил срок содержания под стражей Шабутдинову Аязу Рифатовичу на срок два месяца», — указывается в судебном постановлении.

Таким образом, фигурант уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) пробудет под стражей до 16 июня.

Согласно информации суда, продлить арест было решено в связи с тем, что предварительное расследование все еще продолжается.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», эго место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее сообщалось, что сокамерники жертвуют Шабутдинову бизнес-литературу в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами