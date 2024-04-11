В Оренбурге вновь зафиксировали поднятие уровня воды в Урале

Уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга достиг отметки в 1 090 см. Об этом сообщила администрация населенного пункта, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По состоянию на 18:00 11 апреля в городе были подтоплены 2 537 домовладений и 4 763 приусадебных участка. Власти уточнили, что по сравнению с утром их количество увеличилось на 211 и 796 соответственно.

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1 090 см», — говорится в заявлении.

В администрации города добавили, что к текущему моменту спасатели эвакуировали 1 332 местных жителя. В том числе это касается 136 детей.

11 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи (ВКС), и в нем принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Он доложил главе государства, что паводковая обстановка в регионе достигла пика. При этом, по словам руководителя областной администрации, наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбурге. На тот момент уровень воды в реке Урал в районе города составлял 1 087 см.

Ранее в Оренбургской области предварительно оценили материальный ущерб, нанесенный региону во время паводка.