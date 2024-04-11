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Швейцария решила закрыть небо на время конференции по Украине

Власти региона Швейцарии решили закрыть небо над местом конференции по Украине

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Shutterstock

Власти Швейцарии намерены ввести ограничительные меры на дорогах, а также временно закрыть воздушное пространство страны над регионом на период мирной конференции по Украине 15 и 16 июня. Об этом РИА Новости заявил представитель кантона Нидвальдена Армин Эберли.

«Непосредственно перед конференцией и во время нее для населения будут введены ограничения. Например, в дорожном движении, на пешеходных маршрутах и в воздушном пространстве», — отметил чиновник.

По словам Эберли, это неизбежная мера для событий такого масштаба рядом с городом Люцерн. При этом все действия будут осуществляться только для соблюдения безопасности граждан, заверил спикер.

«Также будет осуществляться активное наблюдение за местом проведения конференции и прилегающей территорией. При этом на маршрутах подъезда транспорта будут задействованы меры контроля», — добавил представитель кантона.

Эберли заключил, что конкретные ограничения для жителей Швейцарии еще прорабатываются и пообещал опубликовать их по готовности.

Правительство Швейцарии 10 апреля официально подтвердило, что проведет двухдневную конференцию по Украине с представителями разных стран мира. Местом выбран курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден.

При этом в Москве неоднократно сообщали, что не будут участвовать в переговорах. Против приглашения представителей России выступала и Украина.

Пока нет точной информации о том, какие страны примут участие в саммите и на каком именно уровне. Этой информации Швейцария пока не предоставила.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова раскрыла позицию Москвы по участию в конференции по Украине.

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