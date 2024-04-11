После обрушения перекрытия в аварийном доме в Копейске возбудили дело

В Копейске возбудили уголовное дело после обрушения перекрытия в аварийном доме. Об этом со ссылкой на СУ СК России по региону сообщает Ura.ru.

По информации агентства, 11 апреля по факту обрушения конструкций крыши в аварийном доме возбудили уголовное дело по статье о халатности. Отмечается, что, несмотря на то, что здание признали аварийным, там продолжали проживать люди, в том числе дети.

В следственном управлении отметили, что должностные лица из городской администрации ненадлежащим образом отнеслись к обязанностям по расселению жильцов аварийного дома. Личности ответственных за произошедшее устанавливаются.

Инцидент произошел в доме на Новосибирской улице, где проживало восемь взрослых и семь детей. В прокуратуре сообщили, что ситуация с обеспечением жителей дома временным жильем из регионального фонда поставлена на контроль.

Ранее потолок обрушился на детей во время урока в московской школе.