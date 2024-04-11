Курганский губернатор рассказал об укреплении водоканала в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил во время совещания по видеоконференцсвязи с президентом РФ Владимиром Путиным, что специалисты проводят работы по дополнительной защите водоканала в Кургане, чтобы жители города не остались без питьевой воды. Его слова приводит РИА Новости.

«Ведется работа по дополнительной защите водоканала для того, чтобы не оставить город без питьевой воды», — заявил он.

По его словам, местным жителям даны рекомендации осуществить запасы питьевой воды на месяц.

Также Шумков доложил Путину, что работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью. Он отметил, что в настоящее время идет работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее на уровень с 8-10 метров до 11 и более метров в наиболее опасных участках. Также он подчеркнул, что власти Курганской области проводят работы по укреплению дамбы общей длиной 30 км.

Ранее жителей Оренбурга призвали заранее эвакуироваться из зоны затопления.