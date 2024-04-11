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Менеджер маркетплейса наворовал на 1,5 млн рублей и попался полиции

В Магадане менеджер маркетплейса наворовал на 1,5 млн рублей и попался

В Магадане 19-летний менеджер маркетплейса наворовал товаров на 1,5 млн рублей и попался полиции. Об этом сообщает »МВД медиа».

Сообщается, что юноша, являясь сотрудником пункта выдачи популярного маркетплейса, осуществлял противоправную деятельность с августа 2023 года по март 2024 года. Киберполицейские в результате проведения оперативных мероприятий установили, что молодой человек предлагал клиентам скидку при условии, что они переведут деньги за товар ему на карту.

Многие покупатели соглашались и получали свои заказы по заниженной стоимости. При этом злоумышленник оформлял товар как возврат или брак, оставляя средства себе.

Ущерб, нанесенный мошенническими действиями россиянина, оценили в 1,5 млн рублей. Отмечается, что юноша полностью признал свою вину и раскаялся. Молодой человек возместил причиненный маркетплейсу финансовый ущерб.

Ранее в Москве на складе маркетплейса произошел пожар на площади 200 квадратных метров.

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