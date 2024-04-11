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Петербургскую пенсионерку будут судить за организацию борделя

В Петербурге пенсионерку будут судить за организацию борделя

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Depositphotos

В Петербурге 61-летнюю пенсионерку будут судить за организацию борделя. Об этом со ссылкой на прокуратуру Московского района сообщает телеканал »78.ru».

По версии следствия, петербурженка в сентябре прошлого года организовала притон в съемной квартире на Варшавской улице, передает телеканал. Она курировала работу борделя и выполняла в нем функции администратора в соответствии с графиком и прейскурантом на услуги.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье об организации занятия проституцией другими лицами и содержании притона. Материалы дела направили в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

До этого сибирячка открыла бордель и нанимала девушек на работу по объявлению в социальных сетях. 50-летнюю жительницу Заельцовского района обвинили в вовлечении в занятие проституцией и организации занятия проституцией другими лицами.

Ранее на Урале подпольный бордель располагался напротив участка полиции.

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