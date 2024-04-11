Россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку

В Хабаровске будут судить местную жительницу за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

В конце декабря 44-летняя женщина позвонила по номеру 112 и рассказала оператору, что ее знакомый, который прямо сейчас ждет вылета в аэропорту Владивостока, имеет при себе взрывное устройство. Спустя некоторое время она вновь позвонила в экстренные службы и повторила сказанное.

На вызов отреагировали сотрудники транспортной полиции. Указанный гражданин был досмотрен и допрошен, запрещенных к перевозке предметов у него не нашли. Зато в течение суток правоохранители установили личность звонившей и задержали ее. Оказалось, что задержанная решила оклеветать приятеля, потому что не хотела, чтобы он уехал в длительную командировку. Звонила она в полицию, как было установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину в совершении преступления женщина признала полностью и раскаялась.

Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Также суд рассмотрит иск к обвиняемой от представителей аэропорта и перевозчика на сумму порядка 100 тыс. рублей. Решения суда подсудимая будет ждать под подпиской о невыезде.

Ранее житель Алтая подкинул коллеге коноплю, чтобы отвести от себя подозрения в краже.