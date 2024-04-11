Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку

В Хабаровске будут судить женщину, обвинившую знакомого в перевозке взрывчатки

close
100%
Shutterstock

В Хабаровске будут судить местную жительницу за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

В конце декабря 44-летняя женщина позвонила по номеру 112 и рассказала оператору, что ее знакомый, который прямо сейчас ждет вылета в аэропорту Владивостока, имеет при себе взрывное устройство. Спустя некоторое время она вновь позвонила в экстренные службы и повторила сказанное.

На вызов отреагировали сотрудники транспортной полиции. Указанный гражданин был досмотрен и допрошен, запрещенных к перевозке предметов у него не нашли. Зато в течение суток правоохранители установили личность звонившей и задержали ее. Оказалось, что задержанная решила оклеветать приятеля, потому что не хотела, чтобы он уехал в длительную командировку. Звонила она в полицию, как было установлено, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вину в совершении преступления женщина признала полностью и раскаялась.

Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Также суд рассмотрит иск к обвиняемой от представителей аэропорта и перевозчика на сумму порядка 100 тыс. рублей. Решения суда подсудимая будет ждать под подпиской о невыезде.

Ранее житель Алтая подкинул коллеге коноплю, чтобы отвести от себя подозрения в краже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами